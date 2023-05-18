Аллегри: «Севилью» будут поддерживать ее фанаты, но «Юве» к этому готов

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги Европы с «Севильей».

«Когда ты так близок к финишу, хочется побыстрее его достичь, однако следует сохранять спокойствие. Игроки показали, что понимают это. Мы многое сделали, чтобы добраться до этой стадии, и у нас будет возможность заработать путевку в Будапешт и выйти в еще один финал.

"Севилья" — сильная команда, которая хорошо играла в Турине. Пропущенный гол немного выбил нас из колеи, но во второй половине мы прибавили. Мы понимаем, что "Севилью" будут поддерживать ее фанаты, но будем ко всему готовы», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня, 18 мая, и начнется в 22:00 по мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.