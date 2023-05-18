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    Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?

    «Севилья» — «Ювентус». Ставка (к. 1.91) и прогноз на Лигу Европы 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Ювентус»
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    «Ювентус» вырвал ничью в конце первого матча
    В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» примет «Ювентус». Игра запланирована на 18 мая 22:00 мск. «Севилья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 18 Мая 2023 года
    Севилья
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    •  Севилья 22:00 Ювентус Ювентус
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    «Севилья»

    «Севилье» удалось увезти домой ничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ей все равно необходимо побеждать, но теперь это предстоит сделать дома.

    С одной стороны, не самый плохой результат для гостевой игры, но испанцы все равно остались разочарованы, поскольку «Юве» забил ответный гол буквально на последних секундах компенсированного времени.

    Коэффициенты матча Севилья — Ювентус

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  • 2.403.253.05Бонус$9500
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    «Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих.

    «Ювентус»

    «Ювентус» добрался до полуфинальной стадии Лиги Европы, где соперником является испанская «Севилья». Первый поединок завершился с результатом 1:1.

    Туринцы в Серии А продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «Старая Синьора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 69 очков.

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    • «Ювентус» на три пункта опережает «Интер», на четыре — «Лацио» и на восемь — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.

    Коллектив не знает поражений пять последних матчей кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому имеет неплохие шансы на выход в финал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,44. Успех «Ювентуса» оценивается в 3,06, ничья — в 3,19.

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    В трех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,44, ведь хозяева уже шесть раз выигрывали Лигу Европы, и знают, как выходить в финал турнира.

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    «Севилья» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?
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