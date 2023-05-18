«Севилья»
«Севилье» удалось увезти домой ничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ей все равно необходимо побеждать, но теперь это предстоит сделать дома.
С одной стороны, не самый плохой результат для гостевой игры, но испанцы все равно остались разочарованы, поскольку «Юве» забил ответный гол буквально на последних секундах компенсированного времени.
Коэффициенты матча Севилья — Ювентус
«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.
В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих.
«Ювентус»
«Ювентус» добрался до полуфинальной стадии Лиги Европы, где соперником является испанская «Севилья». Первый поединок завершился с результатом 1:1.
Туринцы в Серии А продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «Старая Синьора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 69 очков.
«Ювентус» на три пункта опережает «Интер», на четыре — «Лацио» и на восемь — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.
Коллектив не знает поражений пять последних матчей кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому имеет неплохие шансы на выход в финал.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,44. Успех «Ювентуса» оценивается в 3,06, ничья — в 3,19.
В трех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,91.
Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,44, ведь хозяева уже шесть раз выигрывали Лигу Европы, и знают, как выходить в финал турнира.