В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» примет «Ювентус». Игра запланирована на 18 мая 22:00 мск. «Севилья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилье» удалось увезти домой ничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ей все равно необходимо побеждать, но теперь это предстоит сделать дома.

С одной стороны, не самый плохой результат для гостевой игры, но испанцы все равно остались разочарованы, поскольку «Юве» забил ответный гол буквально на последних секундах компенсированного времени.

Коэффициенты матча Севилья — Ювентус 1X2Новым игрокам 2.403.253.05Бонус$9500

«Севилья» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих.

«Ювентус»

«Ювентус» добрался до полуфинальной стадии Лиги Европы, где соперником является испанская «Севилья». Первый поединок завершился с результатом 1:1.

Туринцы в Серии А продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «Старая Синьора» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 69 очков.

«Ювентус» на три пункта опережает «Интер», на четыре — «Лацио» и на восемь — «Милан». Скорее всего, именно между этими командами и будет разыгрываться второе-третье-четвертое места.

Коллектив не знает поражений пять последних матчей кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому имеет неплохие шансы на выход в финал.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,44. Успех «Ювентуса» оценивается в 3,06, ничья — в 3,19.

В трех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 2,44, ведь хозяева уже шесть раз выигрывали Лигу Европы, и знают, как выходить в финал турнира.