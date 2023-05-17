Пиоли о невыходе в финал Лиги чемпионов: Есть огромное разочарование

Главный тренер «Милана»прокомментировал вылет команды из борьбы в Лиге чемпионов после двухраундового противостояния с «Интером» в полуфинале.

Накануне «россоенри» проиграли «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 0:1. В первом поединке «Милан» также уступил со счетом 0:2.

«Есть огромное разочарование, давайте не будем ходить вокруг да около. Но это был отличный путь, и ни одна команда, вылетевшая на групповом этапе в прошлом сезоне, не смогла дойти до полуфинала, обыграв такие команды, как "Тоттенхэм" и "Наполи", но мы все равно хотели дойти до финала.

К сожалению, мы испортили полуфинал в первые 15 минут первого матча. В остальном нам противостояла очень сильная команда, и мы в целом справились с задачей. Я не могу ни в чем упрекнуть своих игроков, поскольку они отдали все свои силы, мы старались. Теперь нам нужно завершить сезон на высоком уровне, потому что было бы жаль не сделать этого», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.