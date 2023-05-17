ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Милан»Легенда миланского дерби. Лаутаро Мартинес вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Пиоли о невыходе в финал Лиги чемпионов: Есть огромное разочарование

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из борьбы в Лиге чемпионов после двухраундового противостояния с «Интером» в полуфинале.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    Накануне «россоенри» проиграли «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 0:1. В первом поединке «Милан» также уступил со счетом 0:2.

    «Есть огромное разочарование, давайте не будем ходить вокруг да около. Но это был отличный путь, и ни одна команда, вылетевшая на групповом этапе в прошлом сезоне, не смогла дойти до полуфинала, обыграв такие команды, как "Тоттенхэм" и "Наполи", но мы все равно хотели дойти до финала.

    К сожалению, мы испортили полуфинал в первые 15 минут первого матча. В остальном нам противостояла очень сильная команда, и мы в целом справились с задачей. Я не могу ни в чем упрекнуть своих игроков, поскольку они отдали все свои силы, мы старались. Теперь нам нужно завершить сезон на высоком уровне, потому что было бы жаль не сделать этого», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Краснодар» и «Урал» обменяются голами в результативном поединке
  • «Краснодар» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто выиграет дуэль команд во главе с экс-игроками «МЮ»?
  • «Мидлсбро» — «Ковентри». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Базель — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры