Мальдини: Выход в полуфинал Лиги чемпионов большое достижение для «Милана»

Технический директор «Милана»после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» отметил, что клуб не готов бороться в нескольких турнирах одновременно.

Накануне «россоенри» проиграли «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 0:1. В первом поединке «Милан» также уступил со счетом 0:2.

«Выход в полуфинал был большим достижением и неожиданностью. Мы должны помнить, что это путешествие было совершенно неожиданным.

Как говорили в прошлом сезоне, мы еще не готовы бороться в двух турнирах одновременно. Мы сказали это не только СМИ, но и владельцам клуба, так что они это прекрасно знают. Этот путь, начатый четыре года назад, который привел к отличным результатам как экономическим, так и спортивным, сформировал молодую основу команды.

Средний возраст нашей команды примерно на три года отличается от возраста "Интера", и отсутствие опыта говорит само за себя на этом уровне. Если мы добьемся успеха в оставшихся трех матчах в чемпионате и попадем в Лигу чемпионов, то это будет отличный сезон, — приводит слова Мальдини Football Italia.

Соперник "Интера" по финалу определится в противостоянии "Манчестер Сити" — "Реал". Первый матч завершился ничьей — 1:1.