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    Мальдини: Выход в полуфинал Лиги чемпионов большое достижение для «Милана»

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    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» отметил, что клуб не готов бороться в нескольких турнирах одновременно.

    Паоло Мальдини
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    Паоло Мальдини

    Накануне «россоенри» проиграли «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 0:1. В первом поединке «Милан» также уступил со счетом 0:2.

    «Выход в полуфинал был большим достижением и неожиданностью. Мы должны помнить, что это путешествие было совершенно неожиданным.

    Как говорили в прошлом сезоне, мы еще не готовы бороться в двух турнирах одновременно. Мы сказали это не только СМИ, но и владельцам клуба, так что они это прекрасно знают. Этот путь, начатый четыре года назад, который привел к отличным результатам как экономическим, так и спортивным, сформировал молодую основу команды.

    Средний возраст нашей команды примерно на три года отличается от возраста "Интера", и отсутствие опыта говорит само за себя на этом уровне. Если мы добьемся успеха в оставшихся трех матчах в чемпионате и попадем в Лигу чемпионов, то это будет отличный сезон, — приводит слова Мальдини Football Italia.

    Соперник "Интера" по финалу определится в противостоянии "Манчестер Сити" — "Реал". Первый матч завершился ничьей — 1:1.

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