ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»И Пеп не помог. ЦСКА отправил «Торпедо» назад в Первую лигу
  • 00:10
    • Почеттино подпишет с «Челси» 3-летний контракт
  • 23:59
    • Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Хетафе»
  • 23:53
    • ПСЖ забил 5 мячей «Аяччо» в матче с двумя удалениями
    Все новости спорта

    FC Lviv U19 — Ворскла: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.05.2023 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу FC Lviv U19 — Ворскла

    Футбол Премьер-лига (Украина) Ворскла
    В 13:00 14.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча FC Lviv U19 — Ворскла.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами FC Lviv U19 и Ворскла. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры FC Lviv U19 — Ворскла.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» быстро оформит чемпионство
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ман Сити» проиграет на поле «Эвертона»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • «Канониры» быстро разберутся с «чайками»
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры