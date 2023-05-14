«Эльче» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле обыграл мадридский(1:0) в матче 34-го тура испанской Примеры.

Единственный гол был забит на 41-й минуте встречи. Полузащитник «Эльче» Фидель Чавес совершил дальний удар и попал точно в угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Атлетико 1:0 Гол: 1:0 Фидель Чавес (41') Эльче: Эдгар Бадия, Элибельтон Паласиос, Педро Бигас (Лисандро Магальян, 84'), Карлос Клерк, Лаутаро Бланко (Пере Милья, 67'), Тете Моренте, John Nwankwo Donald, Херард Гумбау, Фидель, Ранди Нтекья (Хосан, 67'), Лукас Бое (Эсекьель Понсе, 90') Атлетико: Антуан Гризманн, Альваро Мората, Янник Карраско, Тома Лемар (Анхель Корреа, 54'), Коке (Карлос Мартин Домингес, 82'), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос Ривас, 61'), Науэль Молина, Марио Эрмосо (Серхио Регилон, 61'), Аксель Витсель, Хосе Хименес, Иво Грбич Предупреждения: Фидель Чавес (30'), Лаутаро Бланко (36')

После этого матча «Эльче» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Примеры с 19-ю очками в активе. «Атлетико» — на 3-й строчке (69).