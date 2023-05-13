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    Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Хетафе»

    «Реал» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» со счетом 1:0 одержал победу над «Хетафе».

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    Победный гол «сливочных» на 70-й минуте поединка забил полузащитник Марко Асенсио.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Марко Асенсио (70') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди (Тони Кроос, 46'), Даниель Себальос (Мариано Диас, 61'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Альваро Одриосола, 84'), Федерико Вальверде (Лука Модрич, 61'), Марко Асенсио, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 61') Хетафе: Борха Майораль (Анхель Альгобия, 65'), Хайме Мата (Фабрисио Анхилери, 65'), Карлос Аленья (Хайме Сеоане, 74'), Неманья Максимович, Кристиан Португес, Gaston Alvarez (Жордан Амави, 84'), Омар Альдерете, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Давид Сория Предупреждения: Хайме Мата (28'), Эдуардо Камавинжа (41'), Омар Альдерете (60'), Хуан Иглесиас (83'), Хайме Сеоане (90 + 3')

    После этой победы «Реал» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Атлетико» в борьбе за серебро составляет 2 пункта.

    «Хетафе» с 34 очками находится в зоне вылета, на 18-м месте.

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