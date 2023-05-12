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    Тошич: Хотелось бы, чтобы «Зенит» шел на втором месте в РПЛ

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    Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о результатах армейцев в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

    Зоран Тошич
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    Зоран Тошич

    «Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, "Зенит" — чемпион, но я рад, что "армейцы" наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее, они и возьмут серебро по окончании сезона.

    К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займёт ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а "Зенит" шёл на втором месте (смеётся)!» — приводит слова Тошича Sport24.

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