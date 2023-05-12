Тошич: Хотелось бы, чтобы «Зенит» шел на втором месте в РПЛ

Экс-полузащитниквысказался о результатах армейцев в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

«Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, "Зенит" — чемпион, но я рад, что "армейцы" наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее, они и возьмут серебро по окончании сезона.

К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займёт ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а "Зенит" шёл на втором месте (смеётся)!» — приводит слова Тошича Sport24.

За 4 тура до конца чемпионата «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице с 51-м баллом в активе.