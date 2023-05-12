Алаев о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: Выдающееся достижение на века

Президент российской Премьер-лигипоздравилс пятым чемпионством подряд.

«Пользуясь случаем, поздравляю "Зенит" с выдающимся достижением на века, заслуженная победа. Планируем вручить медали и кубок в хорошей атмосфере. Радует, что удалось на чемпионском матче создать прекрасную атмосферу.

Каждый клуб, который получает медали, имеет право выбрать момент награждения. Мы обсуждали с "Зенитом" заранее несколько опций.

Мы были готовы вручить и кубок, и медали после "Спартака", но "Зенит" решил, что нужна детальная проработка такого праздничного мероприятия, плюс случилось наложение на День Победы», — передает слова Алаева Чемпионату.

Напомним, что в 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд.