ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
    Все новости спорта

    Алаев о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: Выдающееся достижение на века

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд.

    Александр Алаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Алаев

    «Пользуясь случаем, поздравляю "Зенит" с выдающимся достижением на века, заслуженная победа. Планируем вручить медали и кубок в хорошей атмосфере. Радует, что удалось на чемпионском матче создать прекрасную атмосферу.

    Каждый клуб, который получает медали, имеет право выбрать момент награждения. Мы обсуждали с "Зенитом" заранее несколько опций.

    Мы были готовы вручить и кубок, и медали после "Спартака", но "Зенит" решил, что нужна детальная проработка такого праздничного мероприятия, плюс случилось наложение на День Победы», — передает слова Алаева Чемпионату.

  • РПЛ выдвинула Бориса Ротенберга и Ахмеда Айдамирова в кандидаты в исполком РФС
  • Читайте по теме

    • Напомним, что в 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
  • «Лацио» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сборная Канады стартует с уверенной победы?
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Финляндия начнет ЧМ-2023 с выноса США
  • Финляндия — США. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры