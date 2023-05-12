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    В «Спартаке» определились с трансферной политикой на лето

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    «Спартак» намерен подписывать талантливых россиян и точечно усиливаться легионерами высокого уровня, сообщает «РБК Спорт».

    Пол Эшуорт
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    Пол Эшуорт

    По данным источника, разработкой трансферной политики клуб занимается глава спортивного блока Пол Эшуорт.

    Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани, который заключается в поиске и подписании молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня. Отмечается, что что четких возрастных критериев для новичков нет.

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    • В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов. После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров.

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

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