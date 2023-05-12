В «Спартаке» определились с трансферной политикой на лето

намерен подписывать талантливых россиян и точечно усиливаться легионерами высокого уровня, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, разработкой трансферной политики клуб занимается глава спортивного блока Пол Эшуорт.

Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани, который заключается в поиске и подписании молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня. Отмечается, что что четких возрастных критериев для новичков нет.

В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов. После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.