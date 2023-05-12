СМИ назвали бюджет «Спартака» на следующий сезон

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
По информации «РБК Спорт», «Лукойл» в ближайшее время планирует принять новый бюджет клуба. Отмечается, что он может составить
Источник утверждает, что каких-то рамок в вопросах покупки игроков руководство «Спартака» не ставит.
Если спортивный блок докажет совету директоров, что футболист стоит своих денег, то игрок будет куплен.
Кроме того, не утверждена и ориентировочная сумма трат «Спартака» во время трансферных окон, как было прежде. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.