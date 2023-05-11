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    Орлов: Что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю, как в «Зените»?

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно гегемонии питерского «Зенита» в российской Премьер-лиге.

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    «Не скучно ли мне следить за такой РПЛ? Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю "Локомотива", на их подъём. Интересно наблюдать и за "Ростовом", из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится всё лучше. Как может быть скучно? И потом — "Бавария" 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, "Ювентус" в своё время девять раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите — ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

    Когда "Зенит" начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы "Зенит" проиграл. Они хотят, чтобы "Зенит" развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же "Спартаку" создать такую же империю? "Лукойл" что, сильно меньше "Газпрома"? А РЖД или ВТБ? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У "Зенита" лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. "Зенит" построил такую историю. У "Спартака" и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у "Зенита" коммерческая линия, мерчандайзинг. А "Зенит ТВ"! Всё это работает вместе. "Зенит" — это система. В футболе нет мелочей. Дик Адвокат однажды сказал: "Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы всё в ней было лучше — игроки, тренеры, повара, самолёт, стадион". Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял этой фразе. "Зенит" всех превосходит», — приводит слова Орлова Sport24.

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