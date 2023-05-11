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    Озбилиз: Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной

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    Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о поражении «красно-белых» в матче кубка России с «Акроном», который выступает в российской Первой лиге.

    Арас Озбилиз в форме «Спартака»
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    Арас Озбилиз в форме «Спартака»

    «Мне сложно объяснить, с чем связан спад "Спартака" весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба.

    Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.

    Да, бывает, что команда РПЛ может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. "Спартак" такой не один — вон, "Ливерпуль" тоже проигрывает командам из вторых дивизионов.

    Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. "Спартак" может сыграть с "Акроном" десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных одержат победу», — сказал Озбилиз «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Спартак» ведет борьбу за призовые места в Премьер-лиге. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от 2-й строчки на 2 балла.

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