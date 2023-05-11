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    Ерохин: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «"Спартак" продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!

    Принципиально ли было стать чемпионом именно против "Спартака"? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала.

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  • 07/05/2023

    • Для нас бонус, что есть еще четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России пятый раз подряд.

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