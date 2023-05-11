Ерохин: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»

Александр Ерохин Фото: globallookpress.com
«"Спартак" продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!
Принципиально ли было стать чемпионом именно против "Спартака"? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала.
Для нас бонус, что есть еще четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России пятый раз подряд.