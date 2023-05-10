Эриксен: Уход из «Интера» был единственным вариантом после клинической смерти

Полузащитникрассказал о том, как вернулся в футбол после клинической смерти во время матч Евро-2020 между сборной Дании и Финляндией (0:1).

«Самым важным для меня было просто вернуться и быть человеком, чем делать что-то еще. Первой целью было вернуться и быть полноценным отцом, мужчиной. Это самое важное для меня.

Я увидел [видео со своей травмой] практически на следующий день после произошедшего.

Я посмотрел, чтобы понять, что произошло, пережить все эмоции и приготовится к тому, что будет дальше. Но легче от этого не стало. Ты просто смотришь на это, но не задумываешься о том, что происходит.

Я знал, что в Италии существуют правила, которые запрещали мне играть после этого. Когда контракт с "Интером" истек, я наконец понял, что могу вернуться и играть в футбол, но где-то в другом месте.

Уход из "Интера" был моим единственным вариантом», — сказал Эриксен.

Эриксен пополнил состав «красных дьяволов» летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча в АПЛ, забил гол и сделал 7 голевых передач.