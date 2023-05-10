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    Эриксен: Уход из «Интера» был единственным вариантом после клинической смерти

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о том, как вернулся в футбол после клинической смерти во время матч Евро-2020 между сборной Дании и Финляндией (0:1).

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Самым важным для меня было просто вернуться и быть человеком, чем делать что-то еще. Первой целью было вернуться и быть полноценным отцом, мужчиной. Это самое важное для меня.

    Я увидел [видео со своей травмой] практически на следующий день после произошедшего.

    Я посмотрел, чтобы понять, что произошло, пережить все эмоции и приготовится к тому, что будет дальше. Но легче от этого не стало. Ты просто смотришь на это, но не задумываешься о том, что происходит.

    Я знал, что в Италии существуют правила, которые запрещали мне играть после этого. Когда контракт с "Интером" истек, я наконец понял, что могу вернуться и играть в футбол, но где-то в другом месте.

    Уход из "Интера" был моим единственным вариантом», — сказал Эриксен.

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    • Эриксен пополнил состав «красных дьяволов» летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча в АПЛ, забил гол и сделал 7 голевых передач.

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