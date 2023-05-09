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    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
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    «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

    «Реал» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В Мадриде состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча закончилась вничью 1:1.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Сливочным» удалось выйти вперед ближе к перерыву. Камавинга и Модрич разыграли комбинацию на левом фланге. Француз отдал на Винисиуса, который сместился к центру и с линии штрафной пробил в левый угол.

    «Горожане» ответили голом Кевина Де Брейне. Команда Гвардиолы катала мяч у штрафной соперника, пока Родри не откатил под удар бельгийцу, который пробил точно в левый нижний угол.

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    Реал Мадрид — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (36'), 1:1 Кевин Де Брёйне (67') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Эдуардо Камавинжа, Федерико Вальверде, Лука Модрич (Начо Фернандес, 87'), Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 84'), Родриго (Марко Асенсио, 81'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Манчестер Сити: Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждения: Тони Кроос (45 + 2'), Carlo Ancelotti (68'), Илкай Гюндоган (71'), Эдуардо Камавинжа (79'), Бернарду Силва (86')

    Ответная игра состоится 17 мая в Манчестере.

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