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    Ловчев прокомментировал решения судей в матче РПЛ «Зенит» — «Спартак»

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    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о работе судей в матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «В эпизоде с Бальде я не понял решения арбитра. Ну, зенитовец наступает на ногу, это наступ, мы такое в чемпионате уже видели. Потом выступает Алексей Николаев, говорит, что наступает вскользь.

    Ок, но потом выступает Андрей Аршавин — и говорит, что для него это пенальти. И для меня пенальти, потому что видел такое уже в чемпионате.

    Потом идёт момент, когда Кузяев толкает Зобнина. Для меня это нарушение правил. Потом начинаются трактовки, что Зобнин ранее Кузяева толкнул (но тот не упал, а продолжил атаку), потом придумали какую-то единую фазу атаки.

    Хочется сказать судьям — ребята, вы определитесь, как нас дурить! Ну всё идет к тому, что люди со свистком способны оправдать любое свое решение.

    По поводу слов Соболева о провокациях бразильцев. Это чести бразильцам не делает, другое дело, что это с трибуны не видно, это кажется незначительным.

    Но на поле это воспринимается совсем иначе, более обострённо и может привести к стычкам. Надо с таким разбираться. Чести это бразильцам точно не делает», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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