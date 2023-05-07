Аршавин: Обыграй «Спартак» — и ты чемпион. Будут двойные или тройные премиальные

Бывший футболиствыразил уверенность, что петербургский клуб оформит досрочное чемпионство в матче 26‑го тура РПЛ со

«Зенит станет чемпионом. Ребята, вы так просто не отмажетесь. Вам завтра загрузят по полной, и вы полетите . Ребят, вам на "Сапсан" брать или на самолет?

Малком в отличной форме, у "Спартака" нет Литвинова, Джикия выйдет на одной ноге. Обыграй "Спартак" — и ты чемпион, все в Петербурге этого хотят. Думаю, премиальные будут двойные или тройные. И у меня даже зависти нет, что они мимо меня пройдут. Только за счет удачи "Спартак" может что‑то сделать, больше нечего. Может быть, там Промес убежит, это единственное», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая в Санкт‑Петербурге. Встреча начнется в 18:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на это противостояние.