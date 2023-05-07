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    Абаскаль: «Зенит» нанес два удара, а забил три — две серьезные ошибки повлияли на результат

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги матча 26-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:2, досрочно став чемпионом.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Хочу поздравить "Зенит" с победой в чемпионате, у них стабильность и игра. Сегодня мы допустили ошибки, первый гол "привезли" сами себе.

    Второй гол соперника — возможно, будет скандал, ведь был фол на Зобнине. Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали. "Зенит" нанес два удара, а забил три. Мы заслуживали в этом матче большего. Две серьезные ошибки повлияли на результат. Предстоящий матч с "Химками" очень важен. Надо вставать и идти дальше», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

    «Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.

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