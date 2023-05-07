Абаскаль: «Зенит» нанес два удара, а забил три — две серьезные ошибки повлияли на результат

Главный тренерпрокомментировал итоги матча 26-го тура российской Премьер-лиги, в которомодержал победу со счётом 3:2, досрочно став чемпионом.

«Хочу поздравить "Зенит" с победой в чемпионате, у них стабильность и игра. Сегодня мы допустили ошибки, первый гол "привезли" сами себе.

Второй гол соперника — возможно, будет скандал, ведь был фол на Зобнине. Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали. "Зенит" нанес два удара, а забил три. Мы заслуживали в этом матче большего. Две серьезные ошибки повлияли на результат. Предстоящий матч с "Химками" очень важен. Надо вставать и идти дальше», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.