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    Видаль высказался об оскорблениях фанатов ПСЖ в адрес Месси

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    Экс-полузащитник «Ювентуса» Артуро Видаль прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Футболист был отстранен от команды из-за поездки в Саудовскую Аравию.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Это безумие. Правда в том, что эти люди становятся всё более и более сумасшедшими. Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире, можно просто наблюдать за его игрой.

    Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок, но они лидеры чемпионата. А ещё он чемпион мира. Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму. Он забил много голов вместе с Мбаппе и большая часть результативных передач команды принадлежит ему.

    Так что это безумие, что они оскорбляют лучших, но люди всегда такие», — сказал 36-летний футболист в интервью ESPN.

  • Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»
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    • Напомним, что Видаль и Месси вместе выступали за «Барселону» в период с 2018 по 2020 год.

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