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    Аршавин назвал причину слабых результатов «Спартака»

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    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча питерской команды против «Спартака».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «"Спартак" начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

    Большой ажиотаж ожидается на матч со "Спартаком", в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч "Ростов" — "Факел".

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    • Что касается Малкома, 8–9 баллов из 10 его оценка по весне. От него зависит очень много. Лучший ли Малком легионер в истории? Халк или Данни — у них было больше стабильных сезонов.

    Что касается прогноза на матч, "Зенит" должен побежать "Спартак" со счетом 3:1», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

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