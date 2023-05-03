Забитцер высказался о возможном возвращении из аренды в «Баварию»

Полузащитник, права на которого принадлежат, рассказал о своем будущем в немецкой команде.

«На данный момент никаких контактов между нами не было. Каждый сосредоточен на своей задаче.

Какие у тренера планы на моё будущее — мы проанализируем позже и спокойно всё обсудим», — цитирует Забитцера журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Напомним, что сам Забитцер выразил желание играть за «манкунианцев» на постоянной основе. В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.