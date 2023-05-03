начнут матч в 19:00 в чемпионате Италии по футболу, 03.05.2023.

Последний матч между собой: Фиорентина — Салернитана 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 3.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фиорентина»).

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