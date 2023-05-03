«Салернитана» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:00 мск. «Салернитана» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» с 34 очками расположилась в нижней половине турнирной таблицы итальянского первенства, опережая на семь пунктов зону вылета.

Вот уже как девять матчей чемпионата подряд «морские коньки» не знают горечи поражений. Этот период они начали с виктории еще в конце февраля, разгромив тогда дома 3:0 «Монцу».

В последующих же поединках команда играла вничью, за исключением позапрошлого тура, в котором крупно обыграла в родных стенах у «Сассуоло» 3:0.

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В прошлом же туре коллектив не победил, но зато увез ничью из Неаполя в матче против без пяти минут нового чемпиона Италии «Наполи» (1:1), сравняв счет в конце игры.

«Фиорентина»

Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А с 45 очками в активе. «Фиорентина» еще сохраняет теоретические шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Правда, с учетом отставания в 12 очков от зоны еврокубков, попасть туда через чемпионат будет сложно, а если в грядущем матче будет поражение, то шансов практически не останется.

Тем не менее, флорентийцы могут сыграть на евроарене, если выиграют Лигу конференций, где вышли в полуфинал, или возьмут Кубок Италии, в котором вышел в финал.

В последнем матче гости разбили «Сампдорию» (5:0) после ничьей с «Кремонезе» (0:0). Эти результаты прервали мини-серию коллектива из двух поражений кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фиорентина», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Салернитаны» оценивается в 4,46, ничья — в 3,85.

В семи из восьми последних матчей хозяев поля была зафиксирована ничья.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,85.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.