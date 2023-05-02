Титов: Обидно, что сборная России отказалась от участия в азиатском турнире

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал отказ национальной команды от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Сборная России обязательно нужна. Институт сборных должен жить. Если не ошибаюсь, у нас юноши скоро едут в Бразилию. Если молодежка может куда-то поехать, то и первая сборная обязана существовать.

Просто иначе возникнет вопрос, ради чего живет основная сборная. Мне очень обидно, что наша команда отказалась от участия в турнире CAFA. Мне бы очень хотелось увидеть ее в полном составе на хорошем турнире, но решаем не мы. Это уже политика», — приводит слова Титова «Р-Спорт».

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.