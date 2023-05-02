ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ
  • 07:50
    • Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Титов: Обидно, что сборная России отказалась от участия в азиатском турнире

    Футбол Футбол России Сборная России РФС АФК ЦАФА
    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал отказ национальной команды от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

    Егор Титов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Титов

    «Сборная России обязательно нужна. Институт сборных должен жить. Если не ошибаюсь, у нас юноши скоро едут в Бразилию. Если молодежка может куда-то поехать, то и первая сборная обязана существовать.

    Просто иначе возникнет вопрос, ради чего живет основная сборная. Мне очень обидно, что наша команда отказалась от участия в турнире CAFA. Мне бы очень хотелось увидеть ее в полном составе на хорошем турнире, но решаем не мы. Это уже политика», — приводит слова Титова «Р-Спорт».

    Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Арсенал» и «Челси» определить победителя?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Отберет ли «Сосьедад» очки у «Реала»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Отберет ли «Осасуна» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры