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    «Марсель» и «Фатих Карагюмрюк» проявляют интерес к Кузяеву

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции или Турции.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «В "Марселе" хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева. Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.

    Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер "Фатих Карагюмрюк" Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев — Кузяев. Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, в комментарии Sport24.

    Контракт 30-летнего Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что футболист не торопится продлить соглашение, так как рассчитывает на продолжение карьеры в Европе.

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