«Марсель» и «Фатих Карагюмрюк» проявляют интерес к Кузяеву

Полузащитникможет продолжить карьеру в чемпионате Франции или Турции.

«В "Марселе" хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева. Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.

Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер "Фатих Карагюмрюк" Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев — Кузяев. Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, в комментарии Sport24.

Контракт 30-летнего Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что футболист не торопится продлить соглашение, так как рассчитывает на продолжение карьеры в Европе.