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    Галактионов о Дзюбе: Нацелены вместе двигаться вперед

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов надеется, что клуб сможет продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок.

    Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата.

    По остальным игрокам руководство уже озвучило, что в конце сезона будут подведены итоги по подписанию или неподписанию того или иного футболиста.

    То, что Артем доказывает, чтобы мы все вместе дальше продолжили сотрудничество, ни для кого не секрет. И руководители клуба, и председатели совета директоров — мы все нацелены дальше вместе двигаться вперед», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

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