Галактионов о Дзюбе: Нацелены вместе двигаться вперед

Главный тренер «Локомотива»надеется, что клуб сможет продлить контракт с нападающим

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок.

Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата.

По остальным игрокам руководство уже озвучило, что в конце сезона будут подведены итоги по подписанию или неподписанию того или иного футболиста.

То, что Артем доказывает, чтобы мы все вместе дальше продолжили сотрудничество, ни для кого не секрет. И руководители клуба, и председатели совета директоров — мы все нацелены дальше вместе двигаться вперед», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.