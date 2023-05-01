В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Дивеев просит зарплату в 2 миллиона евро

Директор по коммуникациямпрокомментировал информацию о переговорах защитника армейцевс клубом о продлении контракта.

«Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нем неверно примерно все. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.

Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода "инсайды" считаю бессмысленным, но уникальность инсайда все же важно отметить», — написал Брейдо на своей странице в телеграме.