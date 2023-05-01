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    В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Дивеев просит зарплату в 2 миллиона евро

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о переговорах защитника армейцев Игоря Дивеева с клубом о продлении контракта.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нем неверно примерно все. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.

    Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода "инсайды" считаю бессмысленным, но уникальность инсайда все же важно отметить», — написал Брейдо на своей странице в телеграме.

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