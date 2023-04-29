ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Барселона» — «Бетис». Онлайн
  • 21:31
    • «Спартак» и «Ростов» разошлись миром в матче РПЛ
  • 21:28
    • Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Альмерией»
  • 21:13
    • «Милан» спасся от поражения в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Руководство «Барселоны» намерено подписать правого полузащитника

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Вильярреал АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Трансферы
    «Барселона» намерена подписать правого защитника в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

    Хуан Фойт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуан Фойт

    Стало известно, что боссы каталонского клуба считают, что позиция правого защитника является проблемной.

    «Барселона» интересуется защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтой. Пока что каталонцы не имеют возможности оформить трансфер футболиста, так как переход игрока обойдется в 25 млн. евро.

    Еще одним вариантом для клуба является аренда Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Боссы «Барселоны» хотели подписать Канселу ещё в зимнее трансферное окно, однако тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не согласовал сделку.

    На данный момент на позиции правого защитника в «Барселоне» играют Жюль Кунде и Рональд Араухо.

    В нынешнем сезоне «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 79-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы начнут матч активно
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры