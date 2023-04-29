Руководство «Барселоны» намерено подписать правого полузащитника

намерена подписать правого защитника в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es

Стало известно, что боссы каталонского клуба считают, что позиция правого защитника является проблемной.

«Барселона» интересуется защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтой. Пока что каталонцы не имеют возможности оформить трансфер футболиста, так как переход игрока обойдется в 25 млн. евро.

Еще одним вариантом для клуба является аренда Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Боссы «Барселоны» хотели подписать Канселу ещё в зимнее трансферное окно, однако тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не согласовал сделку.

На данный момент на позиции правого защитника в «Барселоне» играют Жюль Кунде и Рональд Араухо.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 79-ю очками в активе.