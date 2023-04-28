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    Уфа — Динамо-Махачкала: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2023 в 16:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Уфа — Динамо-Махачкала

    Футбол ФНЛ — Первая лига Уфа Динамо-Махачкала Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Уфа и Динамо-Махачкала начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 28.04.2023.

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    Последний матч между собой: Уфа — Динамо-Махачкала 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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