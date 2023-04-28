начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 28.04.2023.

Последний матч между собой: Уфа — Динамо-Махачкала 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уфа» — «Динамо-Махачкала». Коэффициент ставки — 2.95.

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