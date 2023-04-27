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    «Ньюкасл» готов заплатить 31 млн фунтов за полузащитника «Интера»

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    «Ньюкасл» рассматривает возможность подписания полузащитника миланского «Интера» Марцело Брозовича.

    Марцело Брозович
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    Марцело Брозович

    По информации Sportske Novosti, английский клуб готов предложить за хорватского футболиста 31 миллион фунтов.

    Действующий контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.

    В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел в чемпионате Италии 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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    • Transfermarkt оценивает Брозовича в 28 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» попытается приобрести бразильского вингера «Барселоны» Рафинью.

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