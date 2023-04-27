«Ньюкасл» готов заплатить 31 млн фунтов за полузащитника «Интера»

Марцело Брозович Фото: globallookpress.com
По информации Sportske Novosti, английский клуб готов предложить за хорватского футболиста 31 миллион фунтов.
Действующий контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел в чемпионате Италии 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает Брозовича в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» попытается приобрести бразильского вингера «Барселоны» Рафинью.