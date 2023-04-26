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    Гинер рассказал, почему ЦСКА до сих пор не получил от «Вест Хэма» деньги за Влашича

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что «Вест Хэм» до сих пор не рассчитался с «армейцами» за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Пришёл ответ от "Вест Хэма" по выплате за Влашича. Их государственный банк запрещает платить. Подавали ли апелляцию на решение ФИФА? Нет, но по решению ФИФА они проиграли.

    Ответ пришел, что центробанк запрещает платить. Если у них появилась какая-то возможность не платить, они будут всё использовать.

    Они бы платили сегодня, но, к сожалению, дождь пошел. Вчера солнце было, они не успели, а сегодня — дождь.

    Решение ФИФА — не указ? Ну почему? Указ. Думаю, будет следующий запрет на регистрацию, снятие. Тогда и банк, и дождь — наладится всё», — приводит слова Гинера «Чемпионат».

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    • Влашич перешел в из ЦСКА в «Вест Хэм» в 2021 году. В этом сезоне он выступает на правах аренды за «Торино».

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