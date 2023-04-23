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    «Барселона» — «Атлетико». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 30-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико»

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    Сегодня в 17:15 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу» лидер турнирной таблицы чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Атлетико». За ходом матча 30-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 73 очка в 29-ти матчах. Отрыв от мадридского «Реала», который свой матч тура уже сыграл, составляет 8 баллов. На счету «Барселоны» 23 победы, 4 ничьи и 2 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 53:9.

    «Барселона» притормозила в двух последних матчах Примеры, сыграв в нулевую ничью с «Жироной» и «Хетафе». Таким образом, подопечные Хави впервые в этом сезоне не смогли поразить ворота соперников в двух встречах подряд в рамках чемпионата.

    В апреле «Барселона» сыграла 4 матча, в которых добыла лишь одну победу. 1 апреля каталонцы в 27-м туре Ла Лиги разгромили на выезде «Эльче» со счетом 4:0.

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    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» после 29-ти туров занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 очков. На счету «матрасников» 18 побед, 6 ничьих и 5 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 47:21.

    В предыдущем туре коллектив Диего Симеоне принимал «Альмерию» и добился победы со счетом 2:1. Дублем в составе мадридцев отметился Гризманн, забив 10-й и 11-й голы в сезоне.

    Таким образом, «Атлетико» продлил свою победную серию в чемпионате до 6-ти матчей, а общая беспроигрышная серия команды теперь составляет 13 встреч. Последний раз мадридцы проигрывали в Ла Лиге как раз «Барселоне». 8 января этого года «Атлетико» в 16-м туре чемпионата с минимальным счетом уступил дома каталонцам (0:1).

    Личные встречи

    Всего в 10-ти последний матчах на счету «Барселоны» 4 победы, «Атлетико» выиграл 3 встречи и еще трижды команды сыграли вничью.

    Прямая речь «Атлетико» Диего Симеоне:

    — «Мне нравится та "Барселона", которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая "Барселона".

    Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что "Барселона" играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 2.02.

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