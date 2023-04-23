«Барселона»
Каталонцы в двух последних турах не смогли победить. При этом их отрыв от «Реала» все еще серьезный — 11 очков.
«Барселона» имеет весьма надежные тылы. В 29 матчах каталонцы пропустили всего лишь 9 мячей.
Коэффициенты матча Барселона — Атлетико
Свой предыдущий поединок команда Хави провела не лучшим образом. Ничья с «Хетафе» (0:0) явно не устроила, и уж точно заставила задуматься.
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Вот уже на протяжении трех матчей каталонцы не знают радости забитых мячей. Пора бы напомнить о себе и Роберту Левандовскому.
В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Настрой на встречу с «матрасниками» у каталонцев самый, что ни на есть, боевой.
«Атлетико»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. После неудачного старта «Атлетико» поднялся на 3 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 29 матчах игроки мадридского клуба забили всего 47 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дома «Атлетико» одолел одного из аутсайдеров «Альмерию» (2:1).
В кадровом плане у гостей имеются пробоины. Например, в этой встрече не сыграет травмированный экс-каталонец Мемфис Депай.
«Матрасники» сражаются за 2 место. Отставание от «Реала» составляет 2 очка, да и Антуан Гризманн с Альваро Моратой способны добыть результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 2.02.
На викторию «Атлетико» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.60.
Команда Хави борется за чемпионство, и
Наш прогноз — Победа «Барселоны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.