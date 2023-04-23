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    Долгожданная победа каталонцев?

    «Барселона» — «Атлетико». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Примера, 23 апреля 2023 года

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 17:15 Атлетико Атлетико
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    «Барселона»

    Каталонцы в двух последних турах не смогли победить. При этом их отрыв от «Реала» все еще серьезный — 11 очков.

    «Барселона» имеет весьма надежные тылы. В 29 матчах каталонцы пропустили всего лишь 9 мячей.

    Коэффициенты матча Барселона — Атлетико

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    Свой предыдущий поединок команда Хави провела не лучшим образом. Ничья с «Хетафе» (0:0) явно не устроила, и уж точно заставила задуматься.

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    Вот уже на протяжении трех матчей каталонцы не знают радости забитых мячей. Пора бы напомнить о себе и Роберту Левандовскому.

    В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Настрой на встречу с «матрасниками» у каталонцев самый, что ни на есть, боевой.

    «Атлетико»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. После неудачного старта «Атлетико» поднялся на 3 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 29 матчах игроки мадридского клуба забили всего 47 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дома «Атлетико» одолел одного из аутсайдеров «Альмерию» (2:1).

    В кадровом плане у гостей имеются пробоины. Например, в этой встрече не сыграет травмированный экс-каталонец Мемфис Депай.

    «Матрасники» сражаются за 2 место. Отставание от «Реала» составляет 2 очка, да и Антуан Гризманн с Альваро Моратой способны добыть результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Атлетико» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.60.

    Команда Хави борется за чемпионство, и намерена как можно скорее прервать серию своих последних неудач.

    Наш прогноз — Победа «Барселоны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.

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    «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа каталонцев?
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