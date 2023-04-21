Сенников: Соревноваться с «Зенитом» просто тяжело

Бывший защитниквыразил мнение о турнирной ситуации в верхней части таблицы российской Премьер-лиги.

«Еще осенью было ясно насчёт чемпионства как по игре, так и по всем показателям, что лучше команды сейчас нет. Соревноваться с "Зенитом" просто тяжело.

Было очевидно, что "Спартак" будет терять очки. Все команды, которые в погоне за "Зенитом" могут терять очки — это предсказывалось. Даже если "Зенит" сейчас растеряет девять очков, из преследователей никто не выиграет оставшиеся игры. Тут говорить не о чем — сейчас идёт борьба за второе место», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав в 23 матчах 55 очков. На втором месте расположился «Ростов» (46), «Спартак» — третий (45).