начнут матч в 21:30 в немецкой Бундеслиге, 21.04.2023.

Последний матч между собой: Штутгарт — Аугсбург 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Штутгарт»).

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