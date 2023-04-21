«Аугсбург»
Команда из одноименного города борется за выживание в элитном дивизионе, однако пока может чувствовать себя спокойно. В настоящий момент «фуггеры» занимают 14-е место в турнирной таблице. В активе коллектива из Аугсбурга 29 пунктов.
Подопечные Энрико Масена на пять пунктов опережают 16-й «Штутгарт», который находится в зоне плей-офф за место в элите. Чтобы обезопасить себя от опасной зоны, «Аугсбургу» нужно продолжить набирать очки.
Коэффициенты матча Аугсбург — Штутгарт
Разница забитых и пропущенных мячей у «Аугсбурга» — 37:53. Из Кубка Германии команда уже давно вылетела, поэтому может полностью сконцентрировать на задаче сохранения прописки в элите.
В трех предыдущих поединках коллектив не знает побед при двух поражениях в последних из них, так что находится не в лучшей форме.
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиге после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. Отставание от безопасной 15-й строчки составляет три балла.
«Швабов» ждет невероятно сложная концовка сезона. И на данный момент не факт, что эта история вряд ли завершится хэппи-эндом.
В прошлом туре они неожиданно сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (3:3), а перед этим им удалось одержать две победы кряду.
С учетом того, что в пяти последних поединках коллектив лишь один раз потерпел поражение при трех победах, можно сказать, что он набирает форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 2,22. Успех «Аугсбурга» оценивается в 3,18, ничья — в 3,63.
Гости выиграли три из пяти последних матчей, тогда как хозяева проиграли два последних поединка.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет за 2,22.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,82, ведь в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.