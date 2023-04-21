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    Выберется ли «Штутгарт» на безопасные позиции?

    «Аугсбург» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.22) и прогноз на чемпионат Германии 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт» занимает 16-е место
    «Аугсбург» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:30 мск. «Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Апреля 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Аугсбург»

    Команда из одноименного города борется за выживание в элитном дивизионе, однако пока может чувствовать себя спокойно. В настоящий момент «фуггеры» занимают 14-е место в турнирной таблице. В активе коллектива из Аугсбурга 29 пунктов.

    Подопечные Энрико Масена на пять пунктов опережают 16-й «Штутгарт», который находится в зоне плей-офф за место в элите. Чтобы обезопасить себя от опасной зоны, «Аугсбургу» нужно продолжить набирать очки.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Штутгарт

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    Разница забитых и пропущенных мячей у «Аугсбурга» — 37:53. Из Кубка Германии команда уже давно вылетела, поэтому может полностью сконцентрировать на задаче сохранения прописки в элите.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В трех предыдущих поединках коллектив не знает побед при двух поражениях в последних из них, так что находится не в лучшей форме.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиге после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. Отставание от безопасной 15-й строчки составляет три балла.

    «Швабов» ждет невероятно сложная концовка сезона. И на данный момент не факт, что эта история вряд ли завершится хэппи-эндом.

  • Бундеслига. Битва за выживание
  • Итоги 28-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 17/04/2023

    • В прошлом туре они неожиданно сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (3:3), а перед этим им удалось одержать две победы кряду.

    С учетом того, что в пяти последних поединках коллектив лишь один раз потерпел поражение при трех победах, можно сказать, что он набирает форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 2,22. Успех «Аугсбурга» оценивается в 3,18, ничья — в 3,63.

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    Гости выиграли три из пяти последних матчей, тогда как хозяева проиграли два последних поединка.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет за 2,22.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,82, ведь в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Штутгарт» на безопасные позиции?
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