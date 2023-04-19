начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 19.04.2023.

Последний матч между собой: Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам