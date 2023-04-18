«Наполи» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионовпринимал. Матч завершился ничьей 1:1.

На 22-й минуте Оливье Жиру не реализовал пенальти, однако спустя 20 минут француз поддержал контратаку команды, которую организовал Рафаэл Леау. Португалец отдал под удар Жиру, тот покатил в сетку ворот с линии вратарской.

В конце поединка у «неаполитанцев» появилась возможность сократить разрыв в счете — арбитр поставил пенальти за игру рукой. Хвича Кварацхелия не сумел переиграть Майка Меньяна.

Ответка от хозяев прилетела уже в компенсированное время. Джакомо Распадори навесил с правого фланга на голову Виктора Осимхена, который переправил мяч в ближний угол ворот соперника. На спасение у «адзурри» не хватило времени.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Наполи — Милан 1:1 Голы: 1:1 Оливье Жиру (43'), 1:1 Виктор Осимхен (90 + 3') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани (Лео Эстигор, 75'), Жуан Жесус, Мариу Руй (Матиас Оливера, 34'), Тангай Н'Домбеле (Элиф Элмас, 63'), Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Джакомо Распадори, 75'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 34'), Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия Милан: Оливье Жиру (Дивок Ориги, 68'), Рафаэл Леау (Алексис Салемакерс, 84'), Исмаэль Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессьяс, 59'), Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Тео Эрнандес (45 + 1'), Мик Меньян (45 + 6'), Джованни Ди Лоренцо (45 + 7'), Матиас Оливера (90 + 5')

«Милан» выиграл с общим счетом 2:1. Впервые за многие годы клуб отправился в полуфинал Лиги чемпионов. Туда также вышел мадридский «Реал».