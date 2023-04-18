Григорян о Дзюбе: Его превосходство над защитниками стало чудовищным

Российский тренероценил игру нападающего

«В сегодняшнем "Локомотиве" Баринов, играющий в опорной зоне, всё чаще добегает в штрафную. Это исключительно заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своё положение на поле максимально эффективно в случае смещения на фланг или тогда, когда он остаётся по створу.

Заход Дзюбы в РПЛ показывает, что его превосходство над игроками обороны стало чудовищным», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. Форвард провел 8 матчей, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.