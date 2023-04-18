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    Григорян о Дзюбе: Его превосходство над защитниками стало чудовищным

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    Российский тренер Александр Григорян оценил игру нападающего «Локомотива» Артем Дзюба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «В сегодняшнем "Локомотиве" Баринов, играющий в опорной зоне, всё чаще добегает в штрафную. Это исключительно заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своё положение на поле максимально эффективно в случае смещения на фланг или тогда, когда он остаётся по створу.

    Заход Дзюбы в РПЛ показывает, что его превосходство над игроками обороны стало чудовищным», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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