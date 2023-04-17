Салах выйдет в стартовом составе на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль»

Мохаммед Салах Фото: globallookpress.com
«Лидс Юнайтед»: Меслье, Кристенсен, Кох, Стрёйк, Фирпо, Маккенни, Рока, Харрисон, Ааронсон, Синистерра, Родриго.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.
Матч между этими командами состоится 17 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.
«Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (29). «Ливерпуль» располагается на 8-й позиции (44).