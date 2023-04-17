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    Салах выйдет в стартовом составе на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль»

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    Стали известны составы на матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ливерпуль».

    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах

    «Лидс Юнайтед»: Меслье, Кристенсен, Кох, Стрёйк, Фирпо, Маккенни, Рока, Харрисон, Ааронсон, Синистерра, Родриго.

    «Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

  • «Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн
  • Онлайн-трансляция заключительного матча 31-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Ливерпулем»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится 17 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

    «Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (29). «Ливерпуль» располагается на 8-й позиции (44).

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