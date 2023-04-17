Сегодня в 22:00 по московскому времени «Лидс» и «Ливерпуль» закроют программу 31-го тура чемпионата Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Лидс»

«Лидс» после 30-ти сыгранных матчей занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 2 балла. На счету «павлинов» 7 побед, 8 ничьих и 15 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:54.

«Лидс» в предыдущем туре потерпел крупнейшее поражение в сезоне, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 1:5. Подопечные Хави Грасии открыли счет первыми, отличившись на 21-й минуте игры, однако затем в ворота голкипера «павлинов» Мелье залетело 5 мячей.

Результаты «Лидса» в последних пяти матчах отличаются своей нестабильностью. За этот период команда из одноименного города по два раза выиграла и уступила и еще один раз сыграла вничью.

«Ливерпуль»

Мерсисайдский клуб сыграл в этом сезоне 29 матчей в АПЛ и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице. На счету «Ливерпуля» 44 очка: 12 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 50:35.

«Ливерпуль» продолжает свою безвыигрышную серию, которая на данный момент насчитывает 5 матчей во всех турнирах. В крайнем туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа ушли от поражения против «Арсенала», отыграв отставание в два мяча. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» нападающий «красных» Роберто Фирмино забил гол и принес своей команде одно очко (2:2).

Эта ничья стала для «Ливерпуля» второй подряд. За тур до этого «красные» сыграли вничью с другим лондонским клубом — «Челси» (0:0).

Личные встречи

В первом круге «Лидс» обыграл своего соперника на выезде со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 7 побед, «павлины» выиграли одну встречу и еще дважды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.73.