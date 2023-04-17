ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 31-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Ливерпулем»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лидс Ливерпуль
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча «Ливерпуль»«Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн «Ростов» — «Зенит»Ничья в пользу чемпиона. «Ростов» отсрочил «золотой» матч «Зенита», но не возродил интригу
    Все новости спорта
    «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени «Лидс» и «Ливерпуль» закроют программу 31-го тура чемпионата Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лидс»

    «Лидс» после 30-ти сыгранных матчей занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 2 балла. На счету «павлинов» 7 побед, 8 ничьих и 15 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:54.

    «Лидс» в предыдущем туре потерпел крупнейшее поражение в сезоне, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 1:5. Подопечные Хави Грасии открыли счет первыми, отличившись на 21-й минуте игры, однако затем в ворота голкипера «павлинов» Мелье залетело 5 мячей.

    Результаты «Лидса» в последних пяти матчах отличаются своей нестабильностью. За этот период команда из одноименного города по два раза выиграла и уступила и еще один раз сыграла вничью.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдский клуб сыграл в этом сезоне 29 матчей в АПЛ и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице. На счету «Ливерпуля» 44 очка: 12 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 50:35.

    «Ливерпуль» продолжает свою безвыигрышную серию, которая на данный момент насчитывает 5 матчей во всех турнирах. В крайнем туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа ушли от поражения против «Арсенала», отыграв отставание в два мяча. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» нападающий «красных» Роберто Фирмино забил гол и принес своей команде одно очко (2:2).

    Эта ничья стала для «Ливерпуля» второй подряд. За тур до этого «красные» сыграли вничью с другим лондонским клубом — «Челси» (0:0).

    Личные встречи

    В первом круге «Лидс» обыграл своего соперника на выезде со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 7 побед, «павлины» выиграли одну встречу и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.73.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры