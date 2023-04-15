Эмери рассказал о целях «Астон Виллы» на остаток сезона в АПЛ

Главный тренероценил игру команды в матче 31-го тура АПЛ с(3:0) и рассказал о борьбе за попадание в зону еврокубков.

«Я очень благодарен болельщикам, потому что сегодня они были великолепны. Это был сложный матч, и мы были сосредоточены на протяжении 90 минут, как в атаке, так и в обороне.

В перерыве, когда мы говорили о первом тайме, все были уверены, что мы играли хорошо. Мы можем смотреть дальше или нет.

Нашей целью было попадание в десятку, теперь мы должны добиться второй цели — бороться за место в еврокубках», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. Напомним, что команда выиграла 5 матчей подряд в Премьер-лиге впервые с 1998 года.