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    Эмери рассказал о целях «Астон Виллы» на остаток сезона в АПЛ

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил игру команды в матче 31-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:0) и рассказал о борьбе за попадание в зону еврокубков.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Я очень благодарен болельщикам, потому что сегодня они были великолепны. Это был сложный матч, и мы были сосредоточены на протяжении 90 минут, как в атаке, так и в обороне.

    В перерыве, когда мы говорили о первом тайме, все были уверены, что мы играли хорошо. Мы можем смотреть дальше или нет.

    Нашей целью было попадание в десятку, теперь мы должны добиться второй цели — бороться за место в еврокубках», — приводит слова Эмери ВВС.

  • «Астон Вилла» нанесла «Ньюкаслу» разгромное поражение
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    • «Астон Вилла» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. Напомним, что команда выиграла 5 матчей подряд в Премьер-лиге впервые с 1998 года.

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