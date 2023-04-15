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    «Астон Вилла» нанесла «Ньюкаслу» разгромное поражение

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Стартовал 31-й тур чемпионата Англии. В первом матче «Астон Вилла» приняла «Ньюкасл».

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    Бирмингемцы разгромили «сорок» со счетом 3:0. Дублем отметился форвард Олли Уоткинс, который также сделал результативную передачу. Еще один мяч на счету Джейкоба Рэмзи. Он оформил один ассист на Уоткинса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Ньюкасл 3:0
    Голы: 2:0 Олли Уоткинс (65'), 3:0 Олли Уоткинс (83') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Леандер Дендонкер, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Калум Чемберс, 85'), Эмилиано Буэндия, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 90') Ньюкасл: Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 56'), Александер Исак, Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 56'), Жоэлинтон (Эллиот Андерсон, 80'), Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 69'), Дэниел Бёрн (Мэтт Таргетт, 69'), Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждение: Фабиан Шёр (22')
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