Спаллетти: «Наполи» пытался играть с «Миланом» с позиции силы

Главный тренер «Наполи»прокомментировал гостевое поражение от «Милана» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Комментировать игру после финального свистка — пустая трата времени, потому что мы не можем изменить то, что уже произошло. Я видел отличный настрой своей команды, мы пытались играть с "Миланом" с позиции силы, даже когда остались вдесятером.

Я должен поздравить Меньяна, который провел отличный матч, столько сейвов… "Милан" — отличная команда, и мы играли так, как нужно, как я и ожидал», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Ответный поединок этих команд пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля.