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    Лех Познань — Фиорентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2023 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала Лиги конференций Лех Познань — Фиорентина

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    Лех Познань и Фиорентина начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 13.04.2023.

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    Последний матч между собой: Лех Познань — Фиорентина 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лех Познань» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лех Познань — Фиорентина.

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