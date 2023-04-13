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    Что «Лех» противопоставит «Фиорентине»?

    «Лех» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лех» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» не проигрывает 13 матчей кряду
    В четверг, 13 апреля, в первом поединке 1/4 финала Лиги конференций «Лех» Познань в родных стенах примет «Фиорентину». Стадион «Познань» в Познани. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Лех» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 13 Апреля 2023 года
    Лех Познань
  • Познань
    •  Лех Познань 22:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Лех»

    «Лех» ударно провел последние семь матчей во всех турнирах, ни разу не проиграв. Команда одержала пять побед и два матча сыграла вничью.

    В польском чемпионате «Лех» уже не претендует на титул, занимая третье место. Отрыв от лидера составляет 15 очков за семь туров до завершения первенства.

    Коэффициенты матча Лех Познань — Фиорентина

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    В своем последнем матче хозяева одержали победу. На своем поле они обыграли в дерби Познани «Варту».

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    В четырех последних поединках клуб выиграли трижды при одной ничьей, так что находится в хорошей форме.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы находятся на привычном для себя 9-м месте в турнирной таблице Серии А. Зато оборона «Фиалок» относительно монолитна, дав сбой 32 раза.

    Команда не без труда добралась до 1/2 финала Кубка Италии, где в первом матче данной стадии обыграла на выезде «Кремонезе» (2:0).

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    • В своем последнем матче в рамках Серии А «Фиорентина» на своем поле не сумел одолеть «Специю», сыграв вничью 1:1.

    До этого коллектив выиграл 10 поединков кряду во всех турнирах, поэтому демонстрирует великолепную форму, хотя и несколько дали сбой в последней игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Юниона» оценивается в 5,63, ничья — в 4,20.

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    В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Фиорентина» не проиграет, и тотал больше 1,5 голов за 3,26, ведь в трех из четырех последних матчей гости не проигрывали именно с таким тоталом.

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    «Лех» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на футбол. Что «Лех» противопоставит «Фиорентине»?
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