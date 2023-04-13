«Лех»
«Лех» ударно провел последние семь матчей во всех турнирах, ни разу не проиграв. Команда одержала пять побед и два матча сыграла вничью.
В польском чемпионате «Лех» уже не претендует на титул, занимая третье место. Отрыв от лидера составляет 15 очков за семь туров до завершения первенства.
Коэффициенты матча Лех Познань — Фиорентина
В своем последнем матче хозяева одержали победу. На своем поле они обыграли в дерби Познани «Варту».
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В четырех последних поединках клуб выиграли трижды при одной ничьей, так что находится в хорошей форме.
«Фиорентина»
Флорентийцы находятся на привычном для себя 9-м месте в турнирной таблице Серии А. Зато оборона «Фиалок» относительно монолитна, дав сбой 32 раза.
Команда не без труда добралась до 1/2 финала Кубка Италии, где в первом матче данной стадии обыграла на выезде «Кремонезе» (2:0).
В своем последнем матче в рамках Серии А «Фиорентина» на своем поле не сумел одолеть «Специю», сыграв вничью 1:1.
До этого коллектив выиграл 10 поединков кряду во всех турнирах, поэтому демонстрирует великолепную форму, хотя и несколько дали сбой в последней игре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Юниона» оценивается в 5,63, ничья — в 4,20.
В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — «Фиорентина» не проиграет, и тотал больше 1,5 голов за 3,26, ведь в трех из четырех последних матчей гости не проигрывали именно с таким тоталом.