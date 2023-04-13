Тренер «Торпедо»: Некоторые хотят, чтобы я постригся налысо, если мы останемся в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что не собирается бриться налысо в случае, если команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона.

«Единственное, о чем я думаю, как привести команду в наилучшую форму, соревноваться до последней игры. Мы знаем, что ситуация очень сложная. Также нужно сделать задел на будущее.

Некоторые хотят, чтобы я постригся, если мы достигнем цели. Но я думаю лишь о следующей игре, о том, какой сложной она будет.

Можно ли будет увидеть меня лысым? Нет, точно не лысым! (Смеется) Надеюсь, мне не придется стать лысым», — сказал Клотет в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.