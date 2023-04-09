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    Президент «Торпедо»: Клотет продолжит работать вне зависимости от результатов сезона

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    Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что главный тренер команды Жозеп Клотет продолжит работу вне зависимости от результатов в нынешнем сезоне РПЛ.

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «Будет ли особенный настрой на матч со "Спартаком"? У нас на каждый матч особенный настрой.

    Мне кажется, они (изменения в команде после прихода нового тренера) всем видны, не только мне. Пока результат меняется, значит, значимые [изменения].

    Вне зависимости от результата текущего чемпионата мы продолжим работать [с тренером и его штабом] в следующем сезоне», — цитирует Савина ТАСС.

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    • Клотет был назначен главным тренером «Торпедо» 28 матча. Команда сыграла 2 матча под руководством специалиста, проиграла «Ростову» (1:2) и выиграла «Факел» (2:0).

    Москвичи занимают последнее 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 13-ю очками в активе. «Торпедо» отстает от зоны стыковых матчей на 4 очка.

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