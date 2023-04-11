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    «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии

    Футбол Футбол на ТВ Латинская Америка
    «Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Бразилии по футболу. Об этом сообщил генеральный продюсер холдинга Александр Тащин.

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    «Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии — Серии А!

    Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией "Медиа-Телеком" о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

    Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды — все это теперь будет доступно зрителям каналов "Матч!". Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

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